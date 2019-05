«Aim for», il primo singolo di Ssc Volcano racconta la fine di un amore

Giovedì 9 Maggio 2019, 14:46

«Aim For» è il primo singolo di SSC Volcano pubblicato per Suoni Visioni. Il brano è firmato da Vincenzo Rutigliano (Ruten, Wound Music), Simone Morabito (Riva) e Adriana Salomone aka Mysteries (MATSMM). La regia del video-clip è affidata a Nicholas Mottola Jacobsen (Vnlest1982, Raina, Costiera) e Corinne Barlocco.Il brano racconta la fine di una relazione intensa e del senso di frustrazione che provano due persone che, pur non potendo fare a meno l’uno dell’altra, faticano a ritrovare il senso dello stare assieme. "Two sides of one surrender", due facce della stessa rinuncia. Due persone che provano a mettersi in discussione "Have to draw a map of me, alright? So that I understand the things out of my sight" ma che non possono far altro che giungere a un’accettazione quasi serafica di questa rinuncia: "Nothing has to be so right or wrong, after the end." Tanto, oltre ogni difesa, l’unica cosa a cui tutti tendiamo, e che tutti ci accomuna, è essere amati, "Is love what we aim to?"Il tutto è ambientato in una Napoli inusuale ed in B/N: dallo skyline del Centro Direzionale, alle zone periferiche di Capodichino, dai gasometri di via Argine, al parcheggio Brin. Immagini che mostrano il fascino “nascosto” di una periferia poco valorizzata ma capace di offrire scorci di poesia urbana che meritano di essere raccontati.