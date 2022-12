L'agorà come un palcoscenico vuoto, e al centro un ragazzo incappucciato seduto al pianoforte. La scenografia del nuovo video di Aka 7even, al secolo Luca Marzano da Vico Equense, è tutta nelle architetture del Plebiscito. Il giovane, talentuoso cantautore campano, protagonista della ventesima edizione di «Amici» e in gara quest'anno a Sanremo con «Perfetta così», arriva alle 18.40 quando nel gelo della piazza si è già raccolta una piccola folla di curiosi, per lo più giovanissimi. «Ieri (martedì per chi legge, ndr) ho visto una storia su Instagram e ho deciso di venire», racconta Davide, 13 anni. Martina, che di anni ne ha 20, invece ha scoperto su Twitter che il suo idolo sarebbe stato qui, come la 19enne spagnola Almudena, a Napoli per l'Erasmus. Lui, il viso coperto da un balaclava rosso e un bomber a fare da scudo al freddo, fa un cenno di saluto e attacca a suonare e cantare il nuovo brano.

Prima un'esibizione a beneficio della platea social, poi le riprese del video che accompagnerà il lancio del singolo in uscita il 9 dicembre prodotto da Sony con Cosmophonix: una canzone d'amore piano e voce che è un elogio dell'essenziale, in assonanza con la scena scelta dal regista 21enne Gianluca Garretto.

«È una grande emozione essere a piazza Plebiscito: fare un concerto qui è uno dei miei sogni, ma è già bello girare un videoclip con le persone che sono qui a guardarmi», dice scoprendo la sua faccia sincera da ragazzino di provincia, lui che questa piazza qualche mese fa l'ha vista dall'alto duettando con Gigi D'Alessio. Sara Daniele, figlia di Pino e discografica di Aka, lo segue con lo sguardo. «Siamo molto contenti di essere qui dice -. Per me è sempre bello tornare a casa».