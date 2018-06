Venerdì 15 Giugno 2018, 17:15 - Ultimo aggiornamento: 15-06-2018 17:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiama Substantia Nigra ed è la prima band musicale composta da malati di Parkinson. Marco, Teo e Francesco, quando «fanno» musica hanno mano e voce ferma, malgrado tutti, ormai da anni, siano affetti dalla grave patologia neurologica. Hanno già fatto il loro primo concerto, lo scorso 10 giugno, nel Castello Pandone di Venafro (Isernia), ed ora annunciano un tour itinerante in tutti i centri Parkinson d'Italia perché, dicono, «la musica ci fa tremare, ma di gioia, ed è capace di infondere benessere in chi ci ascolta».Marco Rossi ha 51 anni ed è originario del Frusinate. Era un chitarrista con un bel futuro ma la malattia l'ha bloccato, 11 anni fa. Ora ha ripreso ad arpeggiare, grazie a questa iniziativa. Poi c'è Teodoro Laino, 59 anni, il tastierista. Insegna nel Conservatorio di Napoli perché senza la musica, la sua passione, non sa stare. È il più anziano della band e combatte il morbo da 5 anni. Infine c'è Francesco D'Antuono, la voce del gruppo. Ha 49 anni, combatte il Parkinson da 15 e si sta prodigando per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa grave patologia. Proprio per questo ha cantato con Gigi D'Alessio e fatto gol in una partita di calcio con l'Angri, in Campania, per la gioia dei suoi supporter. «Di questo morbo si parla sempre poco - sostiene Francesco D'Antuono - ogni giorno che passa, oltre che tremare, noi malati di Parkinson studiamo il modo per farne parlare perché in Italia esistono circa 300.000 persone affette da questa malattia neurologica degenerativa che attualmente non è curabile». I Substantia Nigra, con Sabina e Annamaria, le due coriste, sono nati per caso, lo scorso novembre, nel centro Neuromed di Pozzilli (Isernia), grazie a una idea del neurologo Nicola Modugno, in occasione della Giornata nazionale sul Parkinson.