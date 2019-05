Albachiara compie 40 anni, una della canzoni più amate di Vasco Rossi

Sabato 25 Maggio 2019, 12:06 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2019 13:13

"Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole...". Impossibile resistere alla tentazione di finire la strofa, difficile aggiungere altro se non che "Albachiara" compie 40 anni, oggi 25 maggio. Quel giorno usciva il singolo diche sarebbe diventata la canzone più cantata dagli italiani (e non solo). Qualche giorno fa, alla vigilia del nuovo tour, Vasco Rossi ha raccontato la sua incredibile storia a Tg2 Dossier.Un ragazzo di montagna, nato a, cresciuto in collegio. «Furono anni durissimi - dice - in città mi vedevano come uno diverso». Nasce così la rabbia che si trasforma in rock. Un'intervista-confessione che rivela gli aneddoti, le amicizie, i grandi amori che lo hanno profondamente cambiato. Fino all'incontro con, la donna della sua vita. Segreti e leggende dietro la nascita delle sue canzoni che, dice, «non sono per tutti, sono per gente stropicciata». Il rocker dei record Vasco, che con l'evento «Modena Park» è entrato nella storia della musica. Il Tg2 è andato dietro le quinte delle prove del prossimo tour. Nonostante 40 anni di palcoscenico , milioni di dischi venduti, la rockstar ha conservato la sua timidezza. «Non immaginavo nemmeno lontanamente che avrei fatto questo tipo di storia», racconta.