Perdita per il jazz italiano, muore a Latina Aldo Bassi

LATINA - Si è spento questa sera alle 18 il trombettista e compositore italiano Aldo Bassi nella sua casa di Latina. Aveva 58 anni e stava male da tempo. Originario di Roma, da molti anni svolgeva la sua attività nel capoluogo, anche con il collettivo 52nd Jazz Latina di cui faceva parte, ha collaborato con molti autori noti come Ennio Morricone, Manuel De Sica e Pierpaolo Ranieri.



«Sono davvero dispiaciuto per la scomparsa di Aldo Bassi, che è stato uno dei più apprezzati jazzisti italiani e che aveva stabilito un legame profondo con Latina animando la scena jazzistica della città. E' una perdita dolorosa per la città e per la cultura musicale italiana», dice Silvio Di Francia Assessore alla Cultura del Comune di Latina. I funerali si svolgeranno in forma privata.



Ultimo aggiornamento: 20:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA