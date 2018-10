Alessandra Amoroso al Palasele di Eboli, partono le prevendite

Giovedì 4 Ottobre 2018, 18:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandra Amoroso torna al PalaSele di Eboli il 23 marzo con 10 TOUR, ispirato al nuovo attesissimo album d’inediti, "10", in uscita domani. Un tour prodotto da F&P e costruito, secondo la volontà dell’artista, con un concept ben preciso: arrivare in ogni regione d’Italia affinché il suo nuovo live sia davvero speciale e possa andare incontro a tutta la sua Big Family.I biglietti per la data, a cura di Anni 60 produzioni, saranno disponibili online dalle 16.00 di domani e in tutte le prevendite, dalle 16.00 del 12 ottobre 2018.Il tour è stato annunciato in occasione della presentazione del suo nuovo lavoro discografico, "10", come gli anni trascorsi dal suo ingresso nella scuola più famosa d'Italia, quella di "Amici": l'inizio di un percorso che pian piano, canzone dopo canzone, l'ha resa una delle più amate e stimate interpreti del nuovo pop italiano con album ogni volta certificati multiplatino.Non è un "best of" celebrativo, ma un disco di canzoni inedite, ognuna delle quali è un’istantanea di chi è Alessandra oggi: una donna che ha da poco superato i trent'anni e che guarda avanti senza dimenticare da dove è partita.E in questo disco mette tutti i suoi valori in musica. ll 10 celebrativo non è soltanto un percorso ma anche un IO. Lo dice anche lei nel singolo “La stessa” uscito il 12 agosto scorso, giorno del suo compleanno "Torneranno le mode, le canzoni d'estate, ma io sarò la stessa".La Amoroso ha regalato come segno di gratitudine e ringraziamento a ogni componente del suo fan club un box con una lettera personalizzata, il nuovo album “10” e il biglietto per una data del tour.