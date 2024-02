Alexander Lonquich è il protagonista, giovedì 22 febbraio (ore 20.30) al teatro Sannazaro di Napoli, del concerto della stagione musicale dell’associazione Alessandro Scarlatti presieduta da Oreste de Divitiis. Il pianista eseguirà le “Variazioni in do maggiore su un valzer di Diabelli op. 120” di Ludwig van Beethoven e la “Sonata in si bemolle maggiore D. 960”di Franz Schubert.