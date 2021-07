Amadeus da amarcord pensando al Sanremo ter

Nella conferenza stampa di lancio - un po' in presenza a Verona, un bel po' a distanza in streaming - la parola più usata (a sproposito) è «iconica», dove per icone si intendono persino Sandy Marton e Tracy Spencer. Ma nel linguaggio post-pop e post-tutto di Amadeus tutto si tiene, anche che per arrivare al suo terzo Sanremo (condivido sempre con Ciuri, ovvero Fiorello, si intende), debba passare per un amarcord come «Arena 60 70 80», due...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati