Ambra Angiolini con "T'appartengo" supera i Maneskin in classifica: ecco perché gli anni 90 infiammano il web

A volte ritornano. Mentre il 2022 volge al termine è scoppiata all'improvviso la "febbre degli anni 90". Dopo l'esibizione alla finale di X Factor "T'Appartengo", la hit del 1994 di Ambra Angiolini è tornata a scalare le vette dei brani più ascoltati superando i Maneskin. Pochi giorni fa l'annuncio dei big di Sanremo ha ripescato nomi delle icone che hanno fatto sognare gli adolescenti di quegli anni: Articolo 31, Giorgia, Gianluca Grignani.

Il motivo di questo revival? Ambra Angiolini sul palco di X Factor è stata il detonatore di una presa di coscienza generazionale per i nati negli anni 80 e 90: dopo una vita passata a "prendere in giro" i boomer (i nati negli anni 60), per la prima volta hanno scoperto in massa di essere "vintage" anche loro.

Con l'esibizione di Ambra Angiolini sul palco della finale di X Factor un'onda di successo "anomala" ha travolto la cantante dopo 28 anni dall'uscita dell'iconica hit. "T'appartengo" è diventata trend virale su Youtube superando anche tutti i finalisti dello show ed è stato anche uno dei brani più acquistati su ITunes. Ha superato persino The Loneliest, il nuovo singolo dei Maneskin. Il "Fenomeno Ambra" è stato commentato anche da Sky con una storia Instagram intitolata: «L’impatto culturale di Ambra». La stessa cantante la ha ripostata, sorpresa: «Non posso che dire boh e grazie insieme».

La voce dell'ultima generazione "nata" senza internet

Il motivo di questo successo soprattutto sui social? A trainare il revival sono stati i Millennials (nati negli anni 80 e 90) una generazione "ibrida" nata appena prima del passaggio del millennio, a cavallo tra due mondi: quelli prima di loro completamente analogici, quelli dopo ormai nativi digitali. A differenza dei loro predecessori i Millennials abitano naturalmente il web, ascoltano musica su Spotify e ITunes: una cassa di risonanza per lo "scoppio della febbre degli anni 90". E a fargli da megafono ci sono state anche pagine social con migliaia di followers che rievocano proprio le icone di quegli anni (Sapore di Male la più nota).

Certo per una generazione che ascoltava la musica su Mtv e poi con arcaici lettori mp3 o i primi modelli di Ipod, ritrovare le stesse canzoni "virali" sul nuovo mondo di oggi, tra TikTok e Instagram fa uno strano effetto. Così come vedere i propri idoli da adolescenti salire sul palco di Sanremo come Big (e non più come giovani). Non si può non fare il confronto, rendersi conto di quanto tutto sia cambiato. E provare anche un po' di sana nostalgia per ciò che si è stati. Forse è proprio così che si scopre di non essere più così tanto giovani.

