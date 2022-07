Amici, LDA sparisce dai social. Fan in delirio: «Qualcuno sa dov'è finito?»

Paura per LDA. L'ex allievo di Amici 21 è completamente sparito dai social, suscitando preoccupazione nei fan. Dopo settimane di ospitate, concerti, instore e molto altro, il cantante è sparito. L’assenza di Instagram stories, post e tweet ha fatto scattare i campanelli d’allarme nei follower, che hanno chiesto via Twitter che fine avesse fatto il cantante.

A tranquillizzare tutti è stato lo stesso LDA, lanciando un tweet con cui ha fatto chiarezza. In questi giorni, il figlio di Gigi D'Alessio ha avuto dei piccoli problemi di salute. Nulla di preoccupante, in realtà, ma ha fatto riferimento a qualche disturbo non meglio specificato che lo deve aver messo ko e costretto ad un po’ di riposo. «Non sto molto bene, ma non preoccupatevi niente di grave» scrive LDA su Twitter.

Amoriiii non sono scomparso❤️.

Non sto molto bene ma non preoccupatevi niente di graveee🤪

Mi sto riposando un pò e cerco di non stare troppo al telefono…

Ho fatto il tampone con esito negativo ringrazian a Dij😂❤️

Comunque vi leggo sempre e vi voglio bene❤️❤️ Luchino. — LDA (@LDAilvero) July 18, 2022

Il cantante ha specificato che non si tratta di covid, visto che è anche risultato negativo al tampone, ma cerca di stare al telefono meno tempo possibile. Questo è un periodo ricco di news per il cantante. Lo scorso mese si è concluso l’instore tour legato al suo primo EP, LDA, e D'Alessio junior ha confermato di essersi già messo d’impegno sul suo nuovo progetto discografico, quello che sarà di fatto il suo primo vero disco. L’album è già praticamente pronto e come dichiarato da LDA stesso ha bisogno di un solo pezzo per essere completato.

Inoltre, sembra il figlio di Gigi D’Alessio stia frequentando una ragazza, ma è tutto top secret al momento.