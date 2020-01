Anastasio lancia il suo primo album ufficiale aspettando Sanremo

Anastasio pubblica oggi l’intro e title-track del suo primo album ufficiale dal titolo Atto zero la cui produzione artistica è curata da Slait e Stabber oltre che da Alessandro Treglia e in uscita per Sony Music Italia il prossimo venerdì 7 febbraio 2020.



Un progetto che conterrà tutte le diverse anime e sfaccettature che da sempre contraddistinguono un artista che rappresenta un unicum della scena italiana: l'energia del rap puro e semplice, la freschezza dei suoi ventidue anni e l'incisività della sua vena poetica con exploit nel cantautorato.



L’intro ATTO ZERO, viene accompagnata dal video online da oggi per la regia di William Zanardi e la produzione Sedici:9.







Anasasio sarà tra i 24 artisti in gara alla 70° edizione del Festival di Sanremo con il brano dal titolo Rosso di rabbia di cui è autore del testo e co-autore delle musiche insieme a Marco Azara, Luciano Serventi, Stefano Tartaglini ed è prodotto da Danny the cool & Stabber. Rosso di rabbia è un capitolo della storia di un personaggio che sta rincorrendo da anni: il Sabotatore. © RIPRODUZIONE RISERVATA