99 Posse per «L'ultimo concerto?», la musica va in streaming per protesta

Anche i 99 Posse dal Duel Club di Napoli hanno aderito, il 27 febbraio prossimo, all’iniziativa «L’Ultimo Concerto?» promossa da KeepOn Live, Arci e Assomusica, con la collaborazione di Live Dma, che vede insieme, per la prima volta, oltre 130 live club e circoli sparsi sull’intero territorio italiano. Una campagna partita il 28 gennaio scorso, giorno in cui tutti i locali coinvolti hanno pubblicato le immagini delle proprie facciate, sovrastate da un punto interrogativo. L’obiettivo primario è quello di porre l’attenzione sull’assoluta incertezza e instabilità in cui versano attualmente queste realtà. Sabato 27 febbraio 2021 sarà un giorno significativo: dodici mesi fa si procedeva alle prime chiusure dovute alla situazione di emergenza sanitaria. A distanza di un anno, i palchi che hanno fatto la storia della musica dal vivo in Italia tornano a illuminarsi contemporaneamente nella stessa serata. Gli eventi proposti saranno trasmessi in streaming gratuito, alle ore 21, sul sito www.ultimoconcerto.it e vedranno la partecipazione di band e artisti del panorama musicale italiano, molti di loro già annunciati: da Brunori Sas ai Pinguini Tattici Nucleari, da Anastasio a Lo Stato Sociale. Altri, a sorpresa, si sveleranno solo in occasione dell’appuntamento del prossimo sabato.

Molti gli artisti che hanno aderito proprio per dimostrare la loro massima solidarietà verso questi spazi che spesso sono stati l'anello di congiunzione tra le prime esperienze dal vivo e i grandi tour nei palazzetti, portandoli in un contatto intimo e diretto con i propri fan. Secondo i dati dell’osservatorio annuale Siae 2019, nell’ambito delle attività di spettacolo, i concerti e le manifestazioni musicali dal vivo rappresentano il primo settore in assoluto come volume d’affari (pari quasi a 1 miliardo), il secondo settore (dopo il cinema) per numero di spettacoli (385.000) e numero di ingressi e presenze (53 milioni) fra spettacoli di musica leggera, i cosiddetti concertini e gli spettacoli all’aperto. I Live Club sono uno dei pilastri sui cui si reggono questi dati. Sono luoghi multifunzionali e multidisciplinari, di promozione culturale e del proprio territorio. Questa ricchezza di competenze e funzioni rende i Live Club degli ambienti fortemente dinamici all’interno dei quali lavorano migliaia di persone nell’ambito delle professioni dello spettacolo. Eppure, fino a oggi, non è mai stato riconosciuto il valore e il ruolo di questi spazi, al pari di quello che avviene, invece, per i cinema e i teatri e come accade all’estero. Ecco quindi l'azione congiunta di locali e artisti, insieme per quello che viene annunciato come “L'Ultimo Concerto?”.

