Andrea Bocelli sold out e standing ovation nel suo tour dei record in Usa : 20 minuti di applausi a Los Angeles

Tra concerti sold out, standing ovation e applausi lunghi venti minuti prosegue il trionfale tour di Andrea Bocelli negli Stati Uniti. Dalla California a New York: l'America osanna il tenore italiano impegnato Oltreoceano, con 22 concerti che termineranno a metà dicembre e oltre 300.000 biglietti già venduti. Dallas, Houston, Denver, Sacramento, Los Angeles, Seattle, Portland, sono solo alcune delle tappe della prima parte del tour dei record che Bocelli sta portando negli Usa, a distanza di due anni dallo stop forzato.

La scorsa notte, 18.000 spettatori hanno acclamato Bocelli all'Hollywood Bowl, tempio della musica live a Los Angeles, in un concerto sold out da due mesi e chiuso da una lunga standing ovation accompagnata da venti minuti di applausi. Al concerto hanno partecipato anche l'attrice Premio Oscar Jennifer Hudson e Matteo Bocelli che ha eseguito per la prima volta il suo primo singolo 'Solo'. A metà dicembre, il tenore sarà atteso per la seconda parte del tour americano, con l'ormai consueta doppia data al Madison Square Garden di New York con oltre 40.000 spettatori che, a due mesi dall'appuntamento, ha già segnato il sold out per il primo appuntamento.