Andrea Sannino e Franco Ricciardi, il duetto: «Canzone di guerra senza mai nominarla»

Se «Abbracciame» è diventata la canzone del primo lockdown, ma era nata in una temperie ben diversa e più gioiosa, «Te voglio troppo bene», il nuovo singolo, e videoclip (regia di Luciano Filangieri), di Andrea Sannino in uscita domani, è invece decisamente figlia del dramma che attanaglia questi giorni, la guerra in Ucraina. «Mi erano rimaste in testa quelle immagini, forse di un altro conflitto, forse usate per condire delle fake news, ma...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati