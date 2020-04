Andrea Sannino lancia il nuovo singolo: dopo il boom di “Abbracciame” arriva​ “È Gioia”

“Se fossi una parola: Gioia”.



Nel verso “e si fusse ‘na parola, Gioia…” si nasconde la vera, profonda essenza del nuovo singolo di Andrea Sannino, intitolato “È Gioia”, pubblicato ufficialmente oggi.



Un singolo che arriva al cuore degli ascoltatori all’indomani dell’incredibile esplosione collettiva di “Abbracciame”, autentico caso della canzone italiana. Un fenomeno che, dal 2015, anno della sua pubblicazione, è divenuta un mantra da cantare per scambiarsi abbracci virtuali con l’emergenza/coronavirus, dai balconi dei palazzi di tutta Italia, fino alla TV e ai servizi giornalistici di tutto il mondo: la canzone portata al successo da Andrea Sannino si è trasformata in uno dei brani più ‘virali’ in assoluto, in una delle melodie napoletane più cantate al mondo e in una canzone capace di scalare le vette delle più importanti classifiche digitali internazionali.



Con oltre 60 milioni di visualizzazioni su YouTube, i video e le canzoni di Andrea Sannino sono un piccolo grande scrigno di sentimenti, emozioni e melodie da condividere: “È Gioia” è il nuovo tassello di quel mosaico costruito dal trentacinquenne cantautore napoletano ed è anche una dedica personale, profonda e piena d’amore verso Gioia, la sua prima figlia, che da pochi giorni ha compiuto un anno.





Firmata dallo stesso Sannino con il compositore Mauro Spenillo – la stessa coppia di autori di “Abbracciame” – la canzone “È Gioia” è stata registrata presso gli studi S. M. Project di Napoli dallo stesso Mauro Spenillo, che ne ha curato l’arrangiamento e la programmazione, oltre ad aver suonato le tastiere nel brano stesso.



Al fianco dei due musicisti, hanno preso parte alle registrazioni anche il chitarrista Pippo Seno, terzo componente di quell’ideale trio che ha dato vita ai successi di Sannino, e il bassista Roberto D’Aquino. Hanno poi contribuito ai cori gli stessi Sannino e Spenillo, con l’interprete israeliana Yasmina Ajram.







Un viaggio nelle emozioni di un papà innamorato: “Vita mia, anema, sì n’ammore accussì ammore can un se po’ resistere”; Andrea Sannino spalanca il suo cuore alla gioia, a Gioia.



