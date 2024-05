Non servono i duetti, pardon i feat, ad Angelina Mango, anche se ormai le regole discografiche non prevedono album senza collaborazioni, allargando, si teorizza, la platea d’ascolto, pardon ancora, di follower. Nemmeno un alieno della voce come Marco Mengoni («Uguale a me») riesce ad aggiungere, e non togliere, qualcosa al canto libero della ventitreenne di Maratea. Figurarsi Bresh («Diamoci una tregua»), Dani Faiv («Invece sì») e Villabanks («Another world»).

Perché, se è vero che fin dal titolo del nuovo album in uscita oggi, «Poké melodrama», l’incantautrice reclama il diritto «a tenere insieme tutti i suoni, tutti gli stili, tutte le tendenze», come in una ciotola, pardon in una poké hawaiiana, è evidente il primato assoluto della sua ugola perennemente sull’orlo di una crisi di nervi, così fragile da essere fortissima, così personale da non accettare paragoni, nemmeno con i genitori, papà Pino e mamma Laura Valente (Matia Bazar stagione 1990-1998).

Per il coraggio autobiografico, per l’indiscussa mediterraneità, per la libertà fonetica e la profondità espressiva viene in mente la piccola grande donna Mia Martini. Il brano del titolo, «Gioielli di famiglia», «Una bella canzone», «Edmund & Lucy», sono pura confessione di aver vissuto.

Vieni da un periodo formidabile, Angelina: «Amici», la vittoria a Sanremo, l’Eurovision. Un sogno realizzato?

«No, ma solo perché io sogno poco, vivo con i piedi per terra e questi ultimi tempi non sarei riuscita nemmeno a sognarmeli. Ho aspettative basse e sto volando. È stato un anno pieno di cose giganti».

Che ora ti vedono alla prova dell’album.

«Il disco è come il diario segreto di questi mesi vissuti così velocemente. È così vario - rap, urban, cumbia, reggaeton, melodia, drum’n’bass - perché io sono così, tante cose insieme: non volevo incasellarmi in un genere unico, avevo paura fosse un difetto, poi ho pensato potesse essere un pregio, una caratteristica. Chi mi ha visto fuori ora potrà vedere anche come sono fatta dentro: mi metto a nudo e reclamo il diritto all’incoerenza».

Un diario segreto molto, ma molto personale. Ci sono canzoni scritte e prodotte con il tuo compagno, e chitarrista, Antonio Cirigliano. In «Gioielli di famiglia» canti: «Afona, ero una bimba afona/ i miei stavano seduti a tavola/ mi guardavano ballare scatenata con l’asma/ sca-scatenata con/ con la musica negli occhi/ nelle spalle nelle gambe/ nello stomaco nel cuore». In «Melodrama» ti rivedi bambina/ragazzina a Lagonegro («nei boschi a caccia di adrenalina»/ bloccata nella bocca della clessidra/ il tempo non mi tocca ma l’autostima/ mi soffoca la pelle non respira/ è una spina»). Poi c’è «Smile»: «Una bambina di 6 anni/il sorriso gigante/ mi viene incontro e dice/ “lo sai che anche mio padre sta nel cielo come il tuo”». Sino a spezzare il cuore di chi ascolta con «Edmund & Lucy»: «Troppo poco tempo con un padre/ troppa merda da ingerire/ troppa gente da perdonare/ troppo dolore da amare/ poche parole da dire».

«Non so inventare storie, racconto di me, delle mie emozioni. I protagonisti dell’ultima canzone - i nomi sono rubati a Le cronache di Narnia - siamo mio fratello Filippo ed io: gli devo tutto, anzi di più. Insieme ne abbiamo viste di cotte e di crude».

Lo si intuisce nei versi spietati di «In fila indiana»: «Cercano il veleno nella spazzatura fuori dalla porta della nostra casa/ trovano soltanto 400 mozziconi di ospiti impegnati ad abbracciare mamma/ Ne conosco pochi forse nemmeno mi importa ma sorrido e chiedo volete un bicchiere d’acqua/ Stringono i miei zigomi più forte negli spazi tra le nocche le vecchie signore in fila indiana/...». Quanto ti è costato tornare alla morte di tuo padre? Cantare «Ho deciso di far pace con te/ Pure se mi hai lasciato sola/ ... pure se mi hai fatto paura»? E chi sono quelli in fila indiana?

«Le stesse persone nei confronti delle quali mi tolgo dei sassolini in “Edmund e Lucy”. Questo è davvero il mio diario segreto».

Restando in tema Pino Mango: in scaletta non c’è «La rondine» proposta all’Ariston nella serata delle cover.

«Era un momento irripetibile».

Ma tanti coautori (Dardust, Edwyn Roberts, Alessandro La Cava, Cripo, Edwyn Roberts, Shune, Andry the Hitmaker, Okgiorgio, Zef, Strage, Cripo...), tanti duetti, pardon «feat», sono proprio necessari?

«Mi sono piaciute molte le session creative da cui sono nati i pezzi».

Capitolo Eurovision: che cosa è mancato a «La noia»? Dispiaciuta del settimo posto?

«L’hanno cantata con me, forte come mai. A me non è mancato nulla».

«Ammo’», «ma quant’ si’ bell’», tutto il disco, non solo «Che t’’o dico a fa’» ricorre al napoletano.

«Lingua della canzone, lingua del Meridione, lingua di casa per me. Mi viene spontaneo usarla come intercalare».

Ora ti aspettano i firmacopie (il 5 giugno al Vulcano Buono di Nola) e poi, dall’autunno, un tour europeo e nei club (a Napoli la Casa della Musica è già sold out il 14 e 15 ottobre). Poi? Carlo Conti ti ha già prenotata come superospite per il prossimo Sanremo?

«Ancora non l’ho sentito, ma...».