Anisello Nunù: la canzone dell'autore stabiese ha 100 milioni di visualizzazioni su YouTube

Cento milioni di visualizzazioni su YouTube per l'Anisello Nunù. La canzone firmata dallo stabiese Carmine Spera, (con arrangiamento del maestro Beppe Vessicchio) che arrivò seconda allo Zecchino d'oro nel 2017, interpretata dalla treenne Nicole Marzaroli, ha raggiunto un traguardo unico.



A darne notizia, sui social, lo stesso autore di canzoni per bambini che è arrivato spesso in finale nella competizione canora per i più piccoli accompagnata dal coro Mariele Ventre all'Antoniano di Bologna.





Un successo per un testo che affronta un argomento particolare come la dislessia, che ha entusiasmato da subito grandi e piccini e che nel tempo ha conquistato un posto nell'universo dei successi più conosciuti della kermesse canora per i piccoli, dando vita anche a video a tema ed al pupazzo Nunù che è sempre più una mascotte per la famosa manifestazione canterina.