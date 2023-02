Anna Oxa a Belve: «La lite con Madame orchestrata ad arte. 25esimo posto? Non esiste un voto»

Anna Oxa si racconta a Belve. Nel programma di Francesca Fagnani, che va in onda in prima serata da martedì 21 febbraio su Rai2, la cantante risponde alle domande insidiose della giornalista.

Anna Oxa e le interviste mancate a Sanremo

Perché non ha voluto essere intervistata a Sanremo? «Possono essere tantissime le risposte a questo e ci potrebbero essere risposte che in questo momento io non posso dare, che potrebbero essere legate a quel periodo lì, al periodo di Sanremo. Quando un artista o, meglio, il suo management dice che no... la sua casa discografica, per il momento, non rilascerà interviste, cosa si fa? Si dice, va bene», ha spiegato Oxa. «Non puoi tu condannare perché tu vuoi soddisfare il tuo desiderio di non so cosa», ha aggiunto.

Il 25esimo posto

Sul 25esimo posto ottenuto dal suo brano Sali (Canto dell'Anima)? «La gente è fuori da quella sala stampa. È fuori da quelle aule. (…) .Non esiste un voto», ha detto, «Il vero voto è quello che tu hai trasferito, che è un voto differente. Se lei sente la parola voto, che non è un numero, potrebbe essere qualcos’altro».

La presunta lite con Madame

E sulla presunta lite con Madame durante il Festival di Sanremo. “La nostra lite è stata orchestrata ad arte da qualche salottino. Non posso dire altro, abbiamo fatto querela. Ci sarà modo più avanti per raccontare”.