Il mistero di Anna Tatangelo: cambia look, diventa bionda e cancella tutte le foto di Instagram

Anna Tatangelo stravolge il suo look diventando bionda sulla sua pagina social "rinnovata". Il mistero però si infittisce dato che la cantante, oltre a mostrare il suo cambiamento, ha rimosso tutte le foto e i post precedenti dal suo account Instagram.

Un netto e misterioso taglio (è il caso di dirlo) col suo passato, dato che l’unico post presente nella pagina è proprio quello del suo ritorno: una foto in cui Anna mostra i suoi capelli biondi e un inedito look aggressivo, seguito dalla didascalia: “Mann’itt nun tiene a capa apposto⚡” (“Mi hanno detto che non hai la testa a posto”).

La reazioni su Instagram sono state le più disparate, da chi si congratula per il nuovo look apprezzando la bellezza della la cantante a chi ritiene che il cambio sia legato a una svolta musicale, più che personale. Molti sono comunque appassionati dal giallo della scomparsa delle immagini del passato da parte della loro beniamina: “Non vedo più le tue foto! – hanno chiesto alcuni fan - Che succede?”.

Da una parte c’è infatti il suo nuovo corso musicale, come aveva anticipato, con il prossimo singolo in uscita e la l’unico post starebbe proprio a rappresentare un nuovo inizio. Dall’altra il passato di Anna (da cancellare?), con la lunga relazione con Gigi D’Alessio, che è nuovamente naufragata ma che, stando ai diretti interessati, non ha incrinato i loro rapporti che sarebbero ancora ottimi.

