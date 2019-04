Anna Tatangelo live a Napoli: «E ora mi racconto nei club»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 4 Aprile 2019, 10:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Tramonta a luna, e nuje, pe' recitá ll'urdema scena, restammo mane e mane...». Anna Tatangelo dice che se dovesse interpretare una grande canzone del patrimonio napoletano sceglierebbe «Indifferentemente» di Salvatore Mazzocco e Umberto Martucci. Lei che ha saputo riavvolgere la pellicola un attimo prima di quell'«urdema scena», rimettendo la famiglia con Gigi D'Alessio al centro dei suoi pensieri e della sua vita. Un patrimonio emozionale su cui poggia anche il tour di «La fortuna sia con me» con cui la trentaduenne cantante di Sora transita questa sera (all'insegna del tutto esaurito) al Common Ground di via Scarfoglio affiancata da Maurizio Rosa alla chitarra, Dado Neri al basso, Eugenio Valente alle tastiere e Daniele Petricca alla batteria.«In scena traccio una sorta di percorso, dal mio primo Sanremo all'ultimo. Il filo conduttore dello spettacolo, infatti, è la mia vita artistica - dalle prime cose a Le nostre anime di notte - nella chiave musicale di oggi. Un primo assaggio di questo nuovo corso c'era già stato qualche mese fa stato con la versione di Ragazza di periferia riveduta corretta assieme ad Achille Lauro e Boss Doms. Stessa cosa abbiamo fatto assieme al direttore artistico Placido Salamone con Essere una donna, Il mio amico, Un nuovo bacio, Doppiamente fragile e tutte altre scelte per tratteggiare un racconto, in crescendo, della mia vita».«Sono momenti della mia vita. In alcuni c'è un'Anna più giovane, in altri quella d'oggi. La chiave intima dei club è affascinante, ma per quanto riguarda la produzione, soprattutto per quel che riguarda luci e ledwall, limita parecchio; quando andremo in giro d'estate avremo una struttura tre volte più grande».«La prima romana dell'altra sera è stata pazzesca. Paola Turci ha voluto duettare Dio come ti amo, perché è la sua canzone del cuore e il pezzo che nel 2015 avrebbe voluto cantare nella serata di Sanremo riservata alle cover, ma dovette rinunciare perché l'avevo già scelta io. Ci siamo rifatte cantandola assieme».«In questi concerti mi piace invitare persone che conosco, che stimo e con cui ho un'affinità artistica. Tant'è che con Livio duetteremo L'attesa, un pezzo del mio ultimo disco scritto da Giovanni Caccamo. Lui è un artista giovane, ma già con tanto da dare; s'è visto a Sanremo. Ed è bello pensare che è solo l'inizio. Un po' quello che dissi lo scorso autunno di Achille Lauro».