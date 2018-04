Anna Tatangelo, la Masterchef vip: «Senza Gigi ballo da sola»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 7 Aprile 2018, 07:31 - Ultimo aggiornamento: 07-04-2018 07:31

Lacrime così copiose non le ha versate neanche quando vinse Sanremo Giovani ad appena 15 anni. Ora che di anni ne ha 31, Anna Tatangelo lascia andare via l'emozione ma soprattutto le tensioni di due anni difficili con il primo posto a «Celebrity MasterChef Italia» e non nasconde che «questa vittoria è stata la mia rivincita». Ora balla sola, senza Gigi D'Alessio, compagno di una vita, padre di suo figlio Andrea e con cui ha condiviso musica e tournée. E dopo lo scettro di regina dei fornelli nel programma prodotto dalla Endemol Shine Italy per Sky, ora il suo tempo è tutto dedicato al prossimo disco che sarà pronto a settembre, anticipato dal singolo «La fortuna sia con me» in uscita il 20 aprile.«Sono felicissima. Ora che mi sono rivista (il programma è stato registrato alcuni mesi fa, ndr) in televisione mi è risalita l'emozione di quel momento».«Diciamo che ci sono state varie componenti che hanno stimolato quelle lacrime. Anche lo stress, perché cucinare tante ore di seguito, dare il massimo perché è una finale, con tempi cronometrati, chef esigenti. È stata una serata importante, ero molto tesa e volevo dare il massimo».«Certo che no. In quel periodo stavo vivendo un momento particolare della mia vita intima. Quindi quel pianto è stato liberatorio, ha portato via molte paure e sono felice di avere avuto accanto la mia famiglia».