Annalisa è “Bellissima”, a mezzanotte esce il nuovo singolo: «Un ballo sexy e disperato»

Annalisa sta tornando. Nel suo nuovo singolo, la cantante ligure, sarà bella, anzi: «Bellissima». Il 2 settembre per lei inizierà una nuova era musicale e lo farà con una nuova canzone che è il suo «manifesto» della rinascita discografica.

La rinascita

Dopo lo strepitoso successo di «Tropicana» con i Boomdabash, a mezzanotte uscirà il nuovo singolo dal titolo «Bellissima». Un brano che segna la sua nuova era discografica. E, nelle anticipazioni pubblicate dalla stessa Annalisa sul suo profilo Instagram, la cantante appare davvero «Bellissima» in un mix tra sensualità e fascino.

Annalisa più sexy che mai

Glamour e sexy, Annalisa balla in un mix di luci effetto discoteca che la rendono misteriosa e fatalmente sensuale. Soprattutto all'inizio, quando vediamo spuntare lle curve della sua femminilità al naturale. La cantante torna più sexy che mai in un ballo al tempo stesso sexy e disperato dove racconterà la fine di una storia d'amore e il successivo dolore provato.

In uscita a mezzanotte

Dalla mezzanotte di venerdì 2 settembre in radio e su tutte le piattaforme streaming arriva il nuovo singolo di Annalisa dal titolo «Bellissima». Il brano, scritto a quattro mani da Paolo Antonacci e Davide Simonetta, segna l’inizio di una nuova era discografica per la cantante di Amici. Dopo un’estate trascorsa ai vertici delle classifiche radiofoniche e streaming grazie alla collaborazione con i Boomdabash nella hit «Tropicana», su Instagram fa il conto alla rovescia per l'uscita del suo nuovo brano. E in anteprima racconta la sua canzone.

«Un pugno nello stomaco»

«Ho scritto Bellissima in un momento decisivo della mia carriera - racconta la cantante -, quel momento in cui ti guardi allo specchio e decidi che una volta azzerati tutti i filtri puoi finalmente costruire qualcosa di completamente nuovo. È un racconto sofferto, un pugno nello stomaco, ma scritto con autoironia e un pizzico di isteria romantica. Ti fa ballare, si, ma con le lacrime. È esattamente come sono io».