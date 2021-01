Antonio Marino al Concerto dell'Epifania nel nome di Mia Martini

Antonio Marino ospite alla XXVI edizione del Concerto dell'Epifania, evento prodotto da Rai Cultura e organizzato grazie all‘Associazione Oltre il Chiostro onlus di Giuseppe Reale, nella suggestiva Chiesa di Santa Maria La Nova a Napoli, sarà in onda domani 5 gennaio ore 23.15 su Rai 1. Accanto a grandi artisti come Mario Biondi, Peppino di Capri, Sal Da Vinci, Enzo Gragnaniello, Andrea Sannino, Monica Sarnelli, Maria Nazionale e Barbara Cola, il giovane e talentuoso Marino si esibirà con una originale interpretazione di “Almeno tu nell'universo” di Mia Martini, con cui aveva già conquistato la giuria di “All Together Now” lo scorso dicembre, durante la sua partecipazione al game show musicale condotto da Michelle Hunziker.

«È un brano a me molto caro e spero che la mia interpretazione arrivi dritto al cuore delle persone, per un augurio speciale di un nuovo inizio per tutti, in questo 2021 da vivere uniti e più forti di prima», afferma Marino che ha già lanciato, in radio e sulle piattaforme digitali, il suo primo singolo dal titolo Frida.

«Frida nasce così dalla volontà di amare prima di tutto se stessi per poi accogliere qualcun altro, abbandonando l’idea di un amore tormentato alla Frida Kahlo per sceglierne una decisamente più positiva».

Il singolo è stato scritto e composto da Antonio Marino con Hinca, che ha curato gli arrangiamenti e la produzione artistica, con Francesco Silvestri e la produzione esecutiva di Stefano Silvestri (in arte “Phunk Investigation” noto per l'incredibile lavoro con George Michael - Flawless in classifica in tutto il mondo) anche lui tra gli autori del brano. Registrato al K7 Studio di Bruxelles è un brano in cui si sentono gli anni 80 e le sonorità esprimono a pieno le atmosfere electro pop e synth tipiche di quegli anni. Il video, per la regia di Antonio Levita, nasce da un'idea artistica di Fabio Coconuda conosciuto nel muro di All Together Now. La sinergia ha dato vita alla clip musicale dal respiro cinematografico, con rimandi agli anni ’80.

Marino, il cui debutto nel mondo dello spettacolo risale al 2002 nel musical “C’era una volta… Scugnizzi", il musical teatrale di Claudio Mattone, é alla sua quarta esperienza televisiva. Lo ricordiamo infatti nella prima edizione di X Factor nel 2008 e successivamente tra i semifinalisti di The Voice 2018.

