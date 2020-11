Anziana donna di 92 anni con Alzheimer suona al pianoforte Beethoven per la figlia

Una donna di 92 anni affetta da Alzheimer ha suonato uno dei pezzi più famosi di Beethoven per sua figlia, come si può vedere da un video postato recentemente su TikTok che è diventato virale in breve tempo.

Il video della 92enne

Elaine Lebar, ex musicista professionista, si è seduta al pianoforte nella casa di cura del Massachusetts dove risiede e, dopo un po' di esitazione, ha offerto a sua figlia una vibrante interpretazione della Sonata n. 14 di Beethoven, più nota come Sonata al chiaro di luna.

APPROFONDIMENTI LA CALORICA SCOPERTA Nutrizionista scopre un alimento che contiene 2.300 kilocalorie e...

Il video è stato registrato dalla sua figlia nel 2019, ma lo ha condiviso solo qualche giorno fa. La donna ha raccontato di non aver potuto fare visita a sua madre per diversi mesi a causa delle restrizioni dovute alla pandemia.

Quando finalmente è riuscita a rivederla, ha deciso di caricare il video su TikTok «con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza sulla demenza di Alzheimer e l'effetto delle restrizioni pandemiche sulla popolazione e sulle loro famiglie». Attualmente, il video ha racclto più di 6 milioni di visualizzazioni e quasi 19.000 commenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA