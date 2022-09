«Arisa non è single, è innamorata»: ecco con chi sta

La svolta di Arisa ormai non è più una novità. La timida cantante che faceva i suoi esordi nella musica con «sincerità» non esiste più. Sul suo profilo Instagram pubblica immagini e video sempre più hot e da settimane si professa libera come una farfalla. Single, dunque. Ma secondo un'indiscrezione dell'ultima ora, in realtà Rosalba Pippa, in arte Arisa, sarebbe innamorata e quindi non più libera.

«Non è single»

La notizia bomba che sconvolge il gossip è stata lanciata dal settimanale Oggi. Secondo quanto riferito dal giornalista Alberto Dandolo, Arisa non sarebbe più single. Nonostante lei abbia dichiarato a più riprese di essere libera, il suo cuore in realtà è più impegnato che mai. La prof di Amici sarebbe innamorata di un uomo che ha già fatto parte della sua vita recente.

L'uomo misterioso

L’uomo misterioso che starebbe facendo battere il cuore di Arisa, secondo il magazine di gossip, è proprio Vito Coppola. Il ballerino che ha conosciuto durante la sua avventura a Ballando con le Stelle è stato ripetutamente accostato alla cantante. I rumors sulla loro storia d'amore sono nati proprio durante il programma tv. L'amore tra i due, nato sulla pista da ballo, è proseguito anche fuori dalla tv, ma non ha avuto un lieto fine. O almeno così tutti si immaginavano. I due hanno fatto coppia fissa per un po’, poi si sono lasciati. La loro relazione ha vissuto parecchi alti e bassi, ma ultimamente entrambi sostenevano di essersi lasciati. La realtà dei fatti, però, sembra molto diversa.

Ancora una coppia

Vito Coppola e Arisa sono ancora una coppia. Secondo il settimanale Oggi non ci sono dubbi. La cantante sarebbe ancora molto legata al maestro di danza e pare che i due non si siano mai lasciati definitivamente, ma per motivi di privacy avrebbero preferito annunciare la rottura. Al momento dai diretti interessati non sono giunte né conferme né smentite e intanto i loro fan continuano a sognare.