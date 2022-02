Arisa, nel videoclip “Cuore” il bacio hot con Vito Coppola: fan in delirio

Passione travolgente e amore: sono gli elementi che emergono dal nuovo singolo di Arisa, "Cuore", il cui videoclip è stato pubblicato nel giorno di San Valentino. Un caso? No. La nuova canzone rientra nell'album "Ero romantica", e il protagonista della coreografia insieme alla cantante è Vito Coppola, l'aitante maestro che l'ha portata alla vittoria del talent show di Milly Carlucci e con cui, a quanto pare, la passione supera i confini della pista da ballo. A conferma dei tanti rumors che circolavano sui due, arriva nel videoclip ufficiale un appassionante bacio che li travolge sotto le note una ballata che parla d'amore.

Su Instagram,Arisa aveva già annunciato qualcosa:«Che voi ci crediate o no l’amore esiste e trovare occasioni per festeggiarlo non fa mai male» pubblicando un frammento in cui si intravedono lei e Vito Coppola. L'artista, poi, aggiunge: «Ho capito cos’è l’amore all’alba dei 40 e vi assicuro che ne vale la pena, senza alcuna aspettativa ma con la voglia di dare il massimo affinché duri e affinché sia sempre bello». Sulle note di Cuore, quindi, nel video diretto da Marco Gradara si consuma un passo a due emozionante e intenso, dove tra un volteggio e l'altro, quando i due si trovano occhi negli occhi, scatta un bacio di quelli che non hanno nulla a che vedere con la finzione cinematografica, ma trasuda passione e trasporto in ogni attimo.

La complicità tra i due era già emersa sulla pista da ballo di Ballando, quando già sfociò in un bacio a sorpresa in diretta tv, in quell'occasione entrambi dissero che si erano lasciati trasportare dall'emozione del pezzo portato in scena e Arisa aggiunse ambiguamente: «Vito mi bacia solo davanti alle telecamere». Si è parlato di una possibile frequentazione tra loro che, però, non si è tradotta in una storia d'amore. Che succederà ora?