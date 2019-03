Arisa: «A X Factor gli altri giudici mi snobbano. Sanremo? Mi sono ammalata»

Martedì 26 Marzo 2019, 17:39 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2019 17:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Mi sono incuriosita dai suoi contenuti, dalla testimonianza sui giovani, ma ha pagato lo scotto di essere un mio allievo, non è stato preso sul serio”,si toglie qualche sassolino dalla scarpa e torna a parlare di17 dove, molto prima di Anastasio e simili, ha presentato un concorrente che si esibiva nel rap, Lumi.Il ragazzo è stato penalizzato per la scarsa credibilità che davano gli altri giudici ad: “Penso di penalizzare i ragazzi per la scarsa credibilità data a me dagli altri giudici – ha spiegato in un’intervista a “Il fatto quotidiano - quella è una partita dove ci si dimentica del valore della bellezza e del talento, è più una questione personale”.Anche l’edizione di Sanremo di quest’anno per lei non è stata facile: “Quest' anno è stata dura, prima dell'ultima serata mi sono ammalata, avevo la febbre e il contesto è diventato pesante: non volevo cantare, ma tornare a casa; se la situazione non è perfetta preferisco scendere dal palco e ascoltare gli altri”.Tempo fa aveva detto di aver paura di fare la fine di Mia Martini: “No, ci ho fatto pace. E inoltre per vivere di questa professione è fondamentale lavorare su se stessi, è necessario centrarsi, essere sani, non cadere in dipendenze. La maggior parte degli artisti sono iper-empatici, portati a riempire quell' empatia con altre situazioni”.