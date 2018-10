Arriva il nuovo album degli Imagine Dragons, «Origins»: «L'arte è senza barriere»

Giovedì 4 Ottobre 2018, 14:36 - Ultimo aggiornamento: 04-10-2018 15:22

Sarà disponibile dal 9 novembre “Origins”, il quarto album degli Imagine Dragons, band multi-platino e vincitrice di Grammy. Dell’album, pubblicato da KIDinaKORNER/Interscope Records e disponibile da oggi per il pre-order, è online su Youtube un trailer ufficiale.Coloro che faranno il pre-order del disco riceveranno subito due tracce da scaricare: il singolo “Natural", numero uno nelle radio alternative statunitensi per cinque settimane, e “Zero”, brano tratto dalla colonna sonora del film della Walt Disney “Ralph Spaccatutto 2” che in pochi giorni ha già raggiunto la Top20 di Earone, la classifica dei brani più programmati dalle radio italiane.“Natural” ha totalizzato oltre 112 milioni di stream ed è entrato nella Top 20 in 18 paesi. Inoltre, il video su Youtube è stato visualizzato oltre 57 milioni di volte. Di “Zero” è disponibile un lyric video che su Youtube ha totalizzato oltre 8 milioni di visualizzazioni. Anche su Spotify “ZERO” ha ottenuto un grande successo, con oltre 6 milioni di stream in soli 15 giorni.“Origins” è stato concepito come un album gemello di “Evolve”, continuando le esplorazioni sonore del precedente lavoro. «Si tratta di cercare nuovo terreno ma anche di apprezzare le tue origini», ha affermato Dan Reynolds, il cantante della band che comprende anche il chitarrista Wayne Sermon, il bassista Ben McKee e il batterista Daniel Platzman. «Quando creiamo, lo facciamo senza barriere, senza regole. Per noi è emozionante fare musica che ci sembra nuova e diversa».