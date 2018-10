Australia, moneta da 50 centesimi dedicata alla band Ac/Dc per i 45 anni di carriera

La nuova moneta corrente da 50 centesimi di dollaro australiano è dedicata non solo agli appassionati di numismatica, ma più ancora ai numerosi fan del gruppo musicale hard rock AC/DC, di cui celebra i 45 anni dalla formazione.



La moneta coniata dalla zecca australiana mostra il chitarrista Angus Young come compare nella copertina dell'album "High Voltage", affiancato da due iconici fulmini. Il riferimento è al loro brano "Thunderstruck", colpito da un fulmine ovvero stupefatto. E in questo spirito la Royal Australian Mint si è alleata con il Centro di scienza e tecnologia Questacon di Canberra e le prime dieci monete, che saranno estratte a sorte fra i fan che si sono prenotati, sono state coniate pubblicamente con artificiali colpi di fulmine da 3.500.000 volt. Una scena visibile attraverso il sito della zecca.



«Gli AC/DC sono famosi per la loro energia elettrificante. È nella loro musica, nei titoli di alcune loro canzoni, anche nel loro stemma», ha detto il Ceo della Royal Australian Mint, Ross MacDiarmid. «Abbiamo pensato che una band così iconica meritava monete di alto voltaggio e un lancio elettrificante», ha aggiunto.



Formatisi a Sydney nel 1973, gli AC/DC sono tra i gruppi di maggior successo internazionale nella storia del rock, suonando un hard rock fortemente influenzato dal blues rock e dal rock and roll. I loro album hanno venduto oltre 200 milioni di copie nel mondo, di cui oltre 71 milioni nei soli Stati Uniti. Fra i brani più conosciuti "Highway to Hell", dall'omonimo album, "Back in Black" e "Hells Bells", dall'album "Back in Black".

Mercoledì 3 Ottobre 2018, 11:52 - Ultimo aggiornamento: 03-10-2018 12:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA