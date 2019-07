Sabato 6 Luglio 2019, 15:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Devoluto in beneficenza il cachet destinato al cantante Morgan, chiamato ad Avellino a fine giugno per un concerto. L'artista contestò la scenografia e il compenso troppo basso, dichiarando sin da subito di rinunciare ai soldi e di destinarli in beneficenza.L’associazione che ha organizzato la rassegna di street food, Irpinia Mood (che ha chiuso con un notevole successo la tre giorni) dove è stato ospite il cantante, ha destinato a varie associazioni il denaro. Il management dell’artista ha trattenuto 3mila dei 7mila euro pattuiti. I 4mila euro restanti sono stati assegnati alla Fondazione Opus Solidarietatis Pax Onlus della Caritas di Avellino, al Comune di Avellino per l’installazione di un parchetto giochi per i bambini, a tre associazioni impegnate nella tutela degli animali, che sono “In ricordo di Lacuna”, “Aipa” e “Rifugio di Camilla”.