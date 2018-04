Come è morto Avicii, l'autopsia e la pista criminale: ecco cosa è stato scoperto

Domenica 22 Aprile 2018, 16:42 - Ultimo aggiornamento: 22-04-2018 17:18

I fan e il web intero si interroga sulle cause della morte di Avicii, all'anagrafe Tim Bergling, tragicamente scomparso all'età di 28 anni mentre era in vacanza in Oman. La famiglia è volata nel Paese che fa parte della penisola araba per recuperare il corpo e riportarlo in patria, nella sua Svezia.Icona della Edm (Electronic Dance Movement), vincitore due MTV Music Awards, un Billboard Music Award e con due nomination ai Grammy, Avicii è stato sottoposto ad autopsia e il medico legale ha voluto escludere la pista criminale. Il dj non è stato ucciso.Nessuna altra notizia è tuttavia emersa e dall'Oman sostengono che non verranno diffuse altre informazioni a riguardo. Sono invece noti i problemi accusati in passato ammessi dallo stesso Avicii in diverse interviste dove parlava di pancreatite dovuta all'abuso di alcol. Proprio per questo motivo nel 2016 aveva annunciato l'addio alle performance live.