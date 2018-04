Il dj Avicii morto suicida, i familiari rivelano: «Non ha retto il peso dello showbusiness»

Giovedì 26 Aprile 2018, 18:16 - Ultimo aggiornamento: 26-04-2018 20:21

«Avicii si è suicidato». Lo rivelano alcuni famigliari del dj e produttore morto in circostanze misteriose il 20 aprile scorso a Muscat, in Oman. Secondo il settimanale People, che cita Variety, l'autore 28enne di “Wake me up” non avrebbe retto al peso dello showbusiness. «Non era fatto per quel mondo, adesso ha trovato pace», avrebbero rivelato ai tabloid dei parenti stretti del musicista svedese. Ma si aspetta ancora l'esito dell'autopsia per avere certezza assoluta sulle cause del decesso.