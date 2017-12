Avitabile: «Vado al Festival di Sanremo per cantare il coraggio di ogni giorno»

Domenica 31 Dicembre 2017, 19:08 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2017 20:03

Ha già vinto due premi Tenco, due David di Donatello, due Nastri d'argento, un Globo d'oro e un Ciak d'oro. Ha duettato con James Brown, Tina Turner, Maceo Parker, Marcus Miller, Richie Havens, Randy Crawford, Afrika Bambaataa, Pino Daniele, Mory Kante, Manu Dibango, Khaled, Franco Battiato, Francesco Guccini, David Crosby, Bob Geldof, Francesco De Gregori, Renato Zero, Giorgia, Mannarino, Caparezza, Paolo Fresu, Goran Bregovic. Dal 1982 ad oggi ha inciso 17 album, macinato centinaia di concerti, scritto oltre 300 opere per quartetti, orchestre da camera e sinfoniche e si prepara all'esordio al San Carlo.«I santi non sono mai rognosi, portano con loro la fede, che mi è cara. Vengo da Marianella, terra di Sant'Alfonso Maria de' Liguori, il santo che scrisse la canzone che poi diventò Tu scendi dalle stelle, posso ben andare nella terra delle canzoni, al festival della canzone italiana».«Non ho rivali, faccio musica e vado all'Ariston perché un signore della canzone italiana come Claudio Baglioni ha messo in piedi un regolamento, e soprattuto un ambiente direi, che mi permetterà di farmi sentire all'Italia nazionalpopolare, e lo dico con orgoglio gramsciano. Per anni ho guardato a Sanremo considerandolo un nemico, altro che terra dei cachi. Negli anni Ottanta c'era una rigida separazione tra i cantautori e la canzonetta, tra il neapolitan power e il pop. I tempi sono passati, ma nessuno potrà accusarmi di fare musica più commerciale, più sanremese, sentirete il mio suono, il mio universo».«È un pezzo fedele al mio modo di intendere la musica, alla fonte napoletana, alla scala napoletana».«Vorrei parlarne quando la canzone sarà pronta, ascoltabile, commentabile. Quello tra Peppe e me un incontro tra due mondi: sono abituato a procedere per dialoghi, non per duetti, e così faremo. Il suo modo di porgere le cose è diverso dal mio, ma siamo in sintonia nel modo di concepire la musica e il nostro mestiere, nell'approccio con la grande tradizione culturale della nostra terra. Siamo uniti anche dalla volontà di passare dalla canzone ad altre forme espressive: per me la composizione sinfonica, per lui la recitazione».«Ho scritto il brano con Pacifico, che poi sarà anche lui all'Ariston, al fianco di una signora della canzone italiana come la Vanoni, e di Bungaro. Ecco, se va all'Ariston Ornella, posso andarci anche io: non bisogna fare gli schizzinosi, soprattutto quando si crede di avere qualcosa da dire. Anche Gino, tra l'altro, è di origini napoletane, cosa che non posso dire di Celso Valli, che ha prodotto il pezzo: bello ritrovarlo in quest'occasione. Poi ci sono il mio Andrea Aragosa, e Mimmo D'Alessandro, l'uomo che porta il Italia le star della musica internazionale: veracissimi anche loro».«Non lo sappiamo ancora, stiamo lavorando al progetto».«No, al massimo un'antologia con qualche inedito, "Lotto infinito" per me è ancora fresco e Sanremo non cambierà il mio modo di fare musica. Gli album si fanno quando si ha qualcosa da dire, il pezzo che portiamo con Servillo era già pronto da 6-7 mesi, a prescindere».«Non so se è così. Certo, ho molte cose in pentola. Dal 10 aprile al Bellini ci sarà L'ultimo decamerone, riscrittura boccaccesca con la regia di Massini e frutto coproduzione tra il teatro dei fratelli Russo e il San Carlo: ho scritto la colonna sonora, sulla quale, tra l'altro, ballerà Giuseppe Picone».«Il 30 e il 31 marzo entrerò nel teatro più bello della mia città, e del mondo, con il mio Tamburo a niro per voce recitante e orchestra tra pagine sacre Haydn e Mozart. Un Venerdì santo particolare di sicuro, almeno per me».«Eccolo, l'Avitabile di sempre, non cambia pelle, ha voglia di salutare l'anno che va e quello che viene alla sua maniera, con il rito della musica dal vivo, con il suo sassofono, con il pubblico che abballa ncopp' o groove. Vi aspetto, guaglio', questo è un esorcismo da condividere insieme».«Mi serve la salute, mia e dei miei cari, per poter continuare a fare l'artista, a soffiare forte, a cantare forte, ad essere quando ci riesco anche voce dei senza voce. Gli auguri sono quelli di sempre: più pace, eguaglianza, giustizia, solidarità».«È bella la città di questi giorni invasa dai turisti. Vorrei che si continuasse così, risolvendo i problemi, gravi, che non sono stati ancora risolti, forse nemmeno affrontati. E vorrei che la metropoli si ricordasse delle sue periferie, dei suoi lotti infiniti. Ecco il mio augurio va alla Napoli delle periferie, alle periferie del mondo, alle periferie dell'anima».