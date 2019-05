Ayrton Senna, la meravigliosa dedica di Federico Zampaglione sulle note di Lucio Dalla

Federico Zampaglione

Ayrton Senna

Mercoledì 1 Maggio 2019, 15:31 - Ultimo aggiornamento: 01-05-2019 17:19

Parole scritte dal cantautore Paolo Montevecchi, rese celebri dalla voce indimenticabile di. La chitarra sotto braccio.regala emozioni e qualche lacrima nel, uno dei più grandi miti dello sport mondiale,in quella maledetta curva a sinistra sul circuito di Imola.. Un testo meraviglioso composto subito dopo quel 1 maggio del 1994. Un giorno, un'ora, le 18 e 40, che nessuno ha dimenticato. Ayrton Senna aveva 34 anni., pubblicando un video su Facebook che lascia i fan senza parole. La sua voce e la sua chitarra., canta il leader dei Tiromancino mentre nella mente degli appassionati della formula uno e di tutto lo sport rivivono le immagini dei successi di Senna, dell'uomo che ha saputo conquistare i tifosi, i suoi avversari e il mondo intero. Fino all'ultimo istante. Fino al momento in cui quella Williams ha deciso di non curvare e di proseguire la sua strada contro un muro di dolore. Quel muro che non ci abbandona mai.Lo choc per la morte del pilota austriaco Roland Ratzenberger. E lui che non avrebbe voluto scendere in pista quel maledetto primo maggio di venticinque anni fa.. Ora riposa Ayrton, il tuo mito non ci lascerà mai.