Torna Baglioni live: tappe anche a Napoli, Avellino e Salerno nel nuovo tour

Dopo il successo di “Dodici note solo”, Claudio Baglioni da novembre tornerà dal vivo con nuove date live nei teatri lirici e di tradizione d'Italia. «Dodici Note Sole Bis» vedrà nuovamente Baglioni, Premio Tenco 2022, protagonista sul palco - voce, pianoforte e altri strumenti - con le composizioni più preziose del suo repertorio.

«Ho percorso 25.000 km in cento giorni cantando e suonando per sei sere a settimana - ha dichiarato Baglioni al termine di Dodici Note Solo -. Senza mai provare un istante di noia o stanchezza. Senza mai cadere nella trappola della ripetitività. Io ci ho messo la voce, le mani, il cuore. Gli altri le emozioni, le grida e gli applausi. Così che ogni concerto fosse speciale e si potesse ricordare». Alcune le date in Campania: si parte il 7 novembre a Napoli e il giorno successivo, 8 novembre, si prosegue a Salerno; grande ritorno nella regione poi in inverno con l'appuntamento ad Avellino il 4 febbraio.