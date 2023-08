Ballinsé, il festival di Panni ​dalla doppia anima

A Panni, in provincia di Foggia, è in programma la seconda edizione del Ballinsé, festival dal 13 al 18 agosto dedicato alla danza, alla musica, alla cultura popolare e alle arti circensi. Con artisti in arrivo dalla Francia alla Grecia, dalla Colombia al Venezuela, fino a Israele. E senza trascurare le tradizioni gastronomiche locali.

La kermesse è organizzata dall'associazione Rione Popolare, con il presidente Rocco Gesualdi che spiega: «Ballinsé è una iniziativa dalla doppia anima. Da un lato è inclusiva, perché balli, suoni e culture provenienti da tutto il mondo, offrono preziosi momenti di confronto e condivisione. Dall’altro è attenta al rispetto dell’ambiente e orientata al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Sarà una kermesse-green che eviterà lo spreco di acqua, carta e plastica».

Il programma delle iniziative è al link: www.ballinse.com