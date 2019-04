Venerdì 19 Aprile 2019, 18:54 - Ultimo aggiornamento: 19-04-2019 19:12

Barbara D'Urso e Cristiano Malgioglio sbarcano in radio con un nuovo singolo Dolceamaro destinato a diventare un tormentone estivo. L'annuncio è stato dato dalla stessa D'Urso attraverso il suo profilo Instagram ufficiale. In poche ore il post ha raccolto migliaia di like e centinaia di commenti dei fan. Sarà la hit dell'estate, ha scritto la D'Urso nel post social.“Dolceamaro” così si intitola la canzone di Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio che in queste ore sta impazzando in streaming e in radio. La D'Urso, così, oggi conduttrice di Pomeriggio 5, cercò il successo proprio attraverso la radio. Era il 1980 e Barbara incise un 45 giri che purtroppo non riuscì a riscuotere successo e passò quasi del tutto inosservato. A distanza di 39 anni, nel 2019 la d’Urso ci riprova e questa volta lo fa assieme al suo inseparabile amico Cristiano Malgioglio, compagno d'avventure in televisione nel passato anche al Grande Fratello.