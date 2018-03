Barra, Dirotta su Cuba e Lombardi: ecco ​le star di «Botteghe d'Autore»

Sabato 24 Marzo 2018, 13:07 - Ultimo aggiornamento: 24-03-2018 13:07

Peppe Barra e Piera Lombardi sono solo alcuni nomi di spicco della kermesse “Botteghe d'Autore Festival”, in programma a Castelcivita (e nei dintorni) dal 7 aprile. Svelati, quindi, gli artisti che arricchiranno il cartellone di un evento musicale molto seguito nel Cilento.La Lombardi si esibirà per prima, in Piazza Santa Sofia, per presentare i pezzi del suo cd “Terronia”, titolo del suo lavoro discografico più significativo. Un termine atto ad identificare, in maniera volutamente ironica e dissacrante, un territorio discusso e discutibile, nonché straordinario qual è quello dell’intero Sud Italia. Un sound originale e innovativo in cui convergono il calore, la solarità e il pathos del grande bacino mediterraneo: un progetto che s’identifica, inoltre, in una eccellente capacità di rilettura in chiave internazionale. Arrangiamenti che riprendono in modo sublime le tradizioni musicali della sua terra d’origine e del Sud Italia in genere, partendo dall’antico ed evolvendosi con le sonorità più attuali dell’ethno-world, del folk e del pop.L'8 aprile appuntamento con Francesco Di Bella ed il suo sound melodico, poetico e cantautorale, mentre il 29 aprile sul palco di Roscigno saliranno i Dirotta Su Cuba. La formazione toscana riproporrà classici come “Gelosia” ed “È andata così”, interpretati dalla voce calda della affascinante Simona Bencini. La band ha pubblicato nel 2016 una raccolta di successi, rivisitati con l'aiuto di artisti del calibro di Fabrizio Bosso ed I Neri Per Caso, ed ora si prepara a ributtarsi nel music business con grande grinta.Il 21 maggio, si chiude con la storia della tradizione partenopea, Peppe Barra, che si esibirà a Corleto Monforte.