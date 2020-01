Addio a Barry Tuckwell, il più grande cornista del XX secolo

Il musicista australiano Barry Tuckwell, considerato uno dei maggiori cornisti del XX secolo tanto da essere soprannominato «il dio del corno», è morto a Melbourne all’età di 88 anni per complicazioni cardiache.

Nato a Melbourne il 5 marzo 1931, studiò al conservatorio di Sydney, entrando successivamente a far parte delle orchestre sinfoniche di Melbourne e Sydney. Trasferitosi in Inghilterra nel 1950, dopo aver collaborato con varie orchestre, Tuckwell divenne corno principale (1955) e poi presidente della London Symphony Orchestra (1962-68). Ultimo aggiornamento: 22:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA