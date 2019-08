Beatles, 50 anni fa la storica foto sulle strisce pedonali di Abbey Road

Giovedì 8 Agosto 2019, 16:42 - Ultimo aggiornamento: 08-08-2019 16:55

È l'8 agosto dele siamo adove iattraversano le strisce pedonali adper consegnare al mondo intero lo scatto più famoso e celebre della loro storia., il fotografo scelto per realizzare la copertina del nuovo album, consegna alla storia della musica una vera e propria opera d'arte, immortalandoall'apice del successo.Quella foto diventa la copertina del nuovo album,per l'appunto. L'ultimo dei, l'unico dove non compare il nome del gruppo e oggi, dopo mezzo secolo, quelle apparentemente insignificanti strisce pedonali sono diventate un luogo di culto immortale.Una calda giornata d'estate, una Londra che sembra deserta, un comune attraversamento pedonale ad(dove avevano sede gli studi della celebre), quattro ragazzi con i capelli lunghi che avanzano seriamente per la loro strada. Ce n'era abbastanza per scrivere la storia.E proprio la storia, a volte incredibilmente beffarda, avrebbe ben presto portato i Fab Four a dividersi per sempre.Sono passati 50 anni da quella foto realizzata nell'anno d'oro, queldiviso tra Woodstock e alcuni degli album musicali più noti di sempre.Tante le curiosità legate alla scena. Tra queste, c'è quella del maggiolino sullo sfondo: fu identificato dai fan e la targa venne rubata diverse volte. Alla fine, i proprietari decisero di metterlo all'asta.In lontananza poi, compare anche un uomo: è il turista americano Paul Cole, finito per caso (e molto fortunamente) nell'inquadratura.Le strisce pedonali disono oggi diventate una delle mete turistiche più frequentate di Londra. Così importanti che il governo britannico ha deciso di metterle sotto lo stato di protezione.