Beatles, il manoscritto di Hey Jude vale una fortuna: battuto all'asta per 910mila dollari

SOLD for $910,000! Handwritten lyrics to the 1968 Beatles hit “Hey Jude” written by Paul McCartney in black felt pen and used in studio for recording.



Sold today in our special "All Beatles" live auction at https://t.co/sIaddGvvQg.#TheBeatles #JuliensAuctions #Auction pic.twitter.com/fxnN6NgpKm — Juliens Auctions (@JuliensAuctions) April 10, 2020

Ultimo aggiornamento: 12:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato battuto all'asta per unaun foglio di carta su cuiha scritto a mano le parole dellaè stato venduto perin un'asta organizzata in occasione deldella band. Si tratta di oltre cinque volte l'importo stimato a monte della vendita, avvenuta online per via del, dalla casa californianaChitarre, vinili rari, oggetti autografati: circa 250 lotti legati al mitico gruppo britannico sono stati offerti a fan e collezionisti di tutto il mondo, 50 anni dopo il giorno della loro separazione. McCartney aveva scritto 'Hey Jude' dopo un'altra rottura: quella del suo compagno di bandcon la sua prima moglie Cynthia, a seguito delle sue infedeltà con l'artista giapponeseLa canzone, intesa a confortare il figlio di Lennon, Julian durante il divorzio dei suoi genitori, era originariamente intitolataTra le altre grandi vendite del giorno: la pelle di una grancassa con il logo dei Beatles utilizzata durante il primo tour americano del gruppo nel 1964, venduta per 200mila dollari; una pagina scritta a mano della sceneggiatura del video di(1967), costata 83.200 dollari; un posacenere usato danegli studi dinegli anni '60, per 32.500 dollari. Notizie che confermano come i Beatles siano il gruppo musicale più amato di tutti i tempi.