Mattia Pellegrino con «Vuota» è il vincitore della quinta edizione del Believe Film Festival di Verona

Mattia Pellegrino è un giovane regista napoletano di 19 anni. Sabato 22 ottobre ha vinto la quinta edizione del Believe Film Festival di Verona con il cortometraggio «Vuota». Mattia, è appassionato di cinema sin dall'eta di 13 anni, ha infatti frequentato la Scuola di Cinema di Napoli diplomandosi l'anno scorso con il massimo dei voti.

«Vuota» rappresenta la sua prima opera, arrivata vincitrice al Believe Film Festival con la motivazione della giuria: «Il cinema è un desiderio che divora come quello per la maternità provato dalla protagonista. Da questo incontro di desideri il regista e il direttore della fotografia partoriscono nel film di pure suggestioni visive e di intimi e laceranti tormenti».

Mattia ritiene che sia stata un'esperienza indimenticabile: «È stato un vero onore avere la possibilià di rappresentare il Sud e dare dignità al cinema indipendente di Napoli».

Non intende fermarsi Mattia e sta già lavorando a nuovi cortometraggi, seguito dal padre Guido Pellegrino, suo produttore, con l'obbiettivo futuro di trasferirsi a febbraio in Australia per continuare gli studi.