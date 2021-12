Berliner Philharmoniker, concerto di fine anno: tre gli spettacoli

I Berliner Philharmoniker e il loro direttore Kirill Petrenko salutano il 2021 con il concerto di fine anno che propone brani molti diversi rispetto alla tradizionale musica da ballo viennese. In programma nella Sala Ggande della Philharmonie di Berlino mercoledì 29 e giovedì 30 dicembre, alle 20, e venerdì 31 dicembre alle 17,30. Quest'ultimo spettacolo sarà disponibile sulla piattaforma Digital Concert Hall (da 9,90 euro per 7 giorni a 19,90 per 30 giorni) che tanto successo ha riscosso durante i lunghi mesi di chiusura degli spettacoli al pubblico a causa dell'emergenza Covid, e dal vivo nei cinema di molte grandi città tedesche e svedesi, e in alcune sale cinematografiche in Austria, Svizzera, Olanda e Norvegia ma non in Italia.

L'ouverture da 'Incidental music' di Erich Wolfgang Korngold arricchisce con il fascino viennese la comedy Troppo rumore per nulla di Shakespeare, di Richard Strauss saranno proposti estratti dalla suite orchestrale Schlagobers, mentre Maurice Ravel offrirà una versione estaticamente esplosiva del valtzer viennese in La Valse. Un altro momento clou vedrà la solista Janine Jansen impegnata nel Primo Concerto per violino di Max Bruch dal finale vorticoso inequivocabilmente ispirato dal ramo ungherese della monarchia asburgica.