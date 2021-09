Izzo, De Martino e Paolantoni: show a sorpresa alla taverna “Anema e Core” di Capri

Un vero e proprio show a sorpresa quello di Izzo, De Martino e Paolantoni, protagonisti sabato notte alla taverna Anema e Core subito dopo il loro spettacolo alla Certosa di San Giacomo “Che Coppia Noi tre”, parte della kermesse con finalità benefica “That's Amore”. I due comici napoletani ed il conduttore Rai hanno interpetato, sul palco della taverna, tra momenti di ilarità e simpatici siparietti, le più note canzoni della tradizione napoletana, in compagnia di Gianluigi Lembo e la sua band. “Cocorito”, “O Sarracino”, e “'O surdato nnamurato”, sono stati solo alcuni dei brani che il trio ha intonato per il pubblico in festa. Al loro fianco sul palco l'attore e regista Mario Porfito, per un sabato caprese di metà settembre da ricordare.

