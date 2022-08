Bianca Atzei, nozze con Stefano Corti e gravidanza? Le risposte ibride della cantante

In dolce attesa, Bianca Atzei ha dedicato un po' del suo tempo ai follower. Sul suo profilo Instagram, la cantante ha pubblicato il classico box domande e, le richieste più gettonate sono state sul futuro bambino, o bambina che avrà dal compagno Stefano Corti. La notizia della gravidanza è stata ufficializzata un paio di settimane, e questo, per l’artista sarà un momento molto importante, una rinascita personale, dopo il dramma dell'aborto nell'ottobre 2021 che aveva vissuto. Ma sulla gravidanza c'è il massimo riserbo. Quando le è stato chiesto come stesse andando la gravidanza, Bianca si è limitata a commentare: «Sento una felicità immensa e questo mi dà un’energia incredibile».

Silenzio anche sul sesso del bebé in arrivo e idem sui nomi che la coppia avrebbe pensato di dare al figlio, sia nel caso si tratti di un maschietto sia nel caso fosse una femminuccia.

A proposito, Bianca Atzei ha risposto: «Per la femmina il nome è scelto e siamo in perfetta sintonia. Per il maschio ho due nomi ma a Ste non convincono». E, dopo, Bianca ha spiegato come si sente ad affrontare una nuova gravidanza dopo quello che ha vissuto. «Non è facile all’inizio. Per molti mesi non ne ho parlato e non mi sentivo pronta. Ogni volta Stefano provava anche a chiedermelo, io non mi sentivo di affrontarlo e riprovare. Poi è successo, naturalmente, il desiderio, il ritornare a sperarci, ad andare avanti e a volerlo profondamente».

E sulle nozze? Anche in questo caso una risposta a metà. Quando un utente ha chiesto alla coppia se la gravidanza avrebbe scombussolato i loro romantici piani, Stefano Corti ha preso in mano la situazione rispondendo a tono, con un dito medio. Bianca ha preso il bouquet al matirmonio di Betrace Valli e Marco Fantini e, da allora, i fan sognano le nozze dei due.