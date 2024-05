BigMama elogia il fallimento al concertone del Primo Maggio: «Abbiamo paura di non farcela. Ma sbagliare è umano, fallire è prezioso»

BigMama è stata una delle artiste ospiti sul palco del concertone del Primo Maggio. La cantante e rapper che grazie ai suoi messaggi di inclusione e lotta al bullismo sta spopolando sui social, ha tenuto il suo personale discorso davanti a migliaia di fan. BigMama ha incoraggiato i ragazzi a credere e seguire i propri sogni perché sono ciò che porta avanti il mondo e, soprattutto, ha spiegato il motivo per cui non bisogna temere mai di sbagliare o di fallire.

Il discorso di BigMama

BigMama, quando è salita sul palco del concertone, era un po' emozionata e ha cominciato il suo discorso leggendo il cartoncino che si era preparata: «Allora, siamo arrivati al momento del mio discorso ma ve lo leggo perché ho paura di dimenticarmi tutto.

Quante volte tutti noi ci siamo sentiti dire: "Non mollare", "Non ti arrendere", "Devi farcela a tutti i costi"? Noi siamo figli di questa generazione che ha un'estrema paura di non farcela, siamo bombardati da questi messaggi che ci portano a pensare che sbagliare non è mai qualcosa di umano. I voti devono essere sempre alti, la media deve essere altissima e, ogni volta, che facciamo un errore viene sottolineato in rosso e si trasforma in un grandissimo imbarazzo, invece, per quanto io dica sempre che credere nei propri sogni salva, dovete credere che il fallimento è qualcosa di prezioso Voi dovete fallire perché aiuta, fallire vi fa ragionare su quanto effettivamente tu credi nel tuo sogno. Ti porta ad avere quella forza interiore che è fondamentale per andare a prenderti quello che ti spetta».

Le parole di BigMama

Infine, BigMama ha concluso dicendo: «Io lo chiamo desiderio di rivalsa e io ce l'ho, è la cosa più bella che ho, sinceramente. Sapete quanti pezzi miei non sono andati bene, quanti video non sono andati bene e avevo speso un sacco di soldi e se li sono visti quattro gatti? Quante volte ho fatto i concerti e sotto al palco c'erano 15 persone? Quante persone mi hanno messo i piedi in testa? Quanti contest ho perso? Sapete quante altre volte mi succederà? Spero poche ma, comunque, probabilmente succederà. La musica è sempre stata più forte di tutti questi giudizi e tutta questa forza che sento mi ha sempre dato una grandissima spinta per continuare, sempre, sempre e sempre. Ragazzi ricordate: sbagliare è umano e fallire è prezioso. Sarà la vostra ambizione che un domani muoverà il mondo, soprattutto il vostro mondo e ricordate: credere nei propri sogni salva».