Billie Eilish: ecco il titolo di "Happier than ever", il nuovo album in uscita il 29 aprile

Billie Eilish ha rivelato i dettagli del suo atteso secondo disco, 16 tracce inedite che comporranno “Happier Than Ever”, in uscita per Darkroom/Interscope Records il prossimo 30 luglio.

L’album arriva dopo il successo del disco di debutto che ha regalato a Billie Eilish diversi Grammy e record mondiali “WHEN WE ALL GO TO SLEEP, WHERE DO WE GO?” (disco certificato doppio platino in Italia) e così come il disco di debutto anche...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati