Usa 2020, Billie Eilish si schiera, parole di fuoco contro Trump: «Sta distruggendo il Paese»

Parole di fuoco da parte della popolarissima cantante Billie Eilish alla convention del partito democratico contro il presidente Usa Donald Trump. La star ha deciso di schierarsi in favore del candidato dem Joe Biden e, prima di esibirsi sul palco con il suo nuovo singolo "My Future", ha lanciato un messaggio al vetriolo contro "The Donald accusato di «star distruggendo il Paese e ogni cosa a cui teniamo».

"The only way to be certain of the future is to make it ourselves."

"You don't need me to tell you things are a mess," Billie Eilish says before performing at #DemConvention. "Silence is not an option and we can't sit this one out." https://t.co/PPXl9Fh6pU pic.twitter.com/0pT9RNUZGN

— ABC News (@ABC) August 20, 2020