Fenomeno Billie Eilish, una teenager al top delle classifiche di Usa e Gran Bretagna

Bille Eilish continua la sua ascesa nell’olimpo della musica internazionale e si piazza in vetta alla classifica di vendita americana e inglese con il suo disco di debutto “When we all Fall Asleep, Where Do We Go?”. Questa diciassettenne losangelina è quindi la prima artista della Millenial Generation ad arrivare così in alto nelle due principali classifiche internazionali e la più giovane artista femminile ad arrivare al primo posto in UK.Dall’alto degli oltre 1 miliardo di stream totalizzati - riferisce la casa discografica Virgin - l'album si conferma essere il disco dell’anno nei principali mercati di tutto il mondo (numero 1 in Usa, UK, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Olanda, Belgio, Irlanda, Svezia, Norvegia, Finlandia e Top5 in Germania e Danimarca) compreso il nostro paese dove la Eilish ha debuttato alla posizione n.3 della classifica album (è suo quindi il disco internazionale più venduto) e con ben 8 pezzi nella classifica singoli tra cui il nuovo “bad guy” in top10.A tutto questo si aggiungono i risultati ottenuti su Spotify dove, a più di una settimana dalla pubblicazione, Billie Eilish è protagonista della classifica Globale con ben 8 brani nella Top50. Billie è l’artista femminile con più stream su Spotify nella settimana (337.5m).Billie Eilish è attesa in concerto in Italia il prossimo 31 agosto a Milano.