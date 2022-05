Blanco a Napoli: «Il palco per me è meglio del sesso»

Non è andata. Se l'«Eurovision song contest» avesse dovuto rappresentare per Mahmood e Blanco il momento della verità, la conferma dell'intesa che a febbraio li aveva portati sul gradino più alto di Sanremo, la delusione è stata cocente. Nella finalissima di sabato scorso, infatti, non è rimasta traccia della buona prestazione offerta dai due sullo stesso palco appena 24 ore prima nella prova riservata alle giurie; stonature, poca...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati